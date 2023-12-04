Дочь покойной Юлии Началовой обратилась к поклонникам: «Я хочу сказать огромное спасибо»

Дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой, Вере Алдониной, в первый день зимы исполнилось семнадцать лет. Талантливая и красивая девушка к своему юному возрасту имеет уже довольно приличный пул поклонников.
Все они первого декабря поздравили Веру Алдонину с днем рождения. Та была очень тронута теплыми словами в свой адрес. Дочь Юлии Началовой решила не оставлять это обстоятельство без внимания. В свою очередь, она тепло поблагодарила фанатов за внимание и любовь к ней.
«Я хочу сказать огромное спасибо всем за поздравления и добрые пожелания. Мне безумно приятно. Вчера отметили мое 17-летие в кругу самых близких и родных людей», — написала Вера Алдонина в микроблоге.
Напомним, Вере Алдониной было всего двенадцать лет, когда не стало ее мамы, певицы Юлии Началовой. После смерти родительницы все заботы о Верочке на себя взяли ее бабушка с дедушкой по линии мамы и папа, экс-футболист Евгений Алдонин. Вера Алдонина живет с родителями Юлии Началовой, но часто бывает в гостях в семье отца. Евгений Алдонин всегда берет дочь с собой на отдых и всегда рад видеть ее в своем доме.
Новая жена Евгения Алдонина хорошо ладит с его повзрослевшей наследницей. А Вера, в свою очередь, любит играть с младшим братом и сестрой — детьми папы от второго брака.
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