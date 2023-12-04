Дочь покойной Юлии Началовой обратилась к поклонникам: «Я хочу сказать огромное спасибо»

Дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой, Вере Алдониной, в первый день зимы исполнилось семнадцать лет. Талантливая и красивая девушка к своему юному возрасту имеет уже довольно приличный пул поклонников.

Все они первого декабря поздравили Веру Алдонину с днем рождения. Та была очень тронута теплыми словами в свой адрес. Дочь Юлии Началовой решила не оставлять это обстоятельство без внимания. В свою очередь, она тепло поблагодарила фанатов за внимание и любовь к ней.