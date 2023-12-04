Меладзе задолжал налоговой 1,7 миллиона рублей

Валерий Меладзе активно ведет соцсети, но давно не появляется на фестивалях и концертах в России. При этом, в понедельник, 4 декабря, в прессе появилась информация о том, что певец должен заплатить налоги на 1,7 млн рублей. Еще в ноябре задолженность музыканта была значительно меньше — всего 275 тысяч рублей. Эта сумма выросла едва ли не в шесть раз. Это связано с тем, что за последнее время прибыль мужа экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой значительно возросла.
В России Валерий Меладзе не выступает, зато гастролирует по Европе. Певец, к примеру, успел выступить и в Германии. Поет артист перед русскоязычной публикой. Также у музыканта остался и кое-какой бизнес в России. Поэтому платить налоги певцу все-таки придется. Хотя Валерий Меладзе и не попал в список самых высокооплачиваемых отечественных певцов на новогодних корпоративах — в тройке лидеров Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Сергей Шнуров, — он поднял ставку на свои выступления. Желающим увидеть Меладзе на своем празднике придется заплатить 80 тысяч евро — это порядка 8 млн рублей.
По материалам The Voice