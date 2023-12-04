Меладзе задолжал налоговой 1,7 миллиона рублей

Валерий Меладзе активно ведет соцсети, но давно не появляется на фестивалях и концертах в России. При этом, в понедельник, 4 декабря, в прессе появилась информация о том, что певец должен заплатить налоги на 1,7 млн рублей. Еще в ноябре задолженность музыканта была значительно меньше — всего 275 тысяч рублей. Эта сумма выросла едва ли не в шесть раз. Это связано с тем, что за последнее время прибыль мужа экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой значительно возросла.