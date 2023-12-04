Анастасия Волочкова выступила на подтанцовке у Прохора Шаляпина

Шоумен и певец Прохор Шаляпин и балерина Анастасия Волочкова выступили на одной сцене. Шаляпин и Волочкова устроили настоящий перформанс на вечеринке для друзей в одном из клубов Москвы.
Прохор Шаляпин исполнил ритмичную песню о жизни звезды, которой устривают то провокации, то овации. Анастасия Волочкова в этот момент была на сцене и весело пританцовывала в такт музыке. Словно, она на подтанцовке у Прохора Шаляпина.
Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин. Фото: скрин видео из соцсети Прохора Шаляпина
«Сенсация XXI века!» — так подписал кадры Прохор Шаляпин.
Напомним, ранее на этой же вечеринке Анастасия Волочкова презентовала свою новую песню «Слезы моих бывших».
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