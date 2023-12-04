Саша Черно о разрыве с мужем и разлуке с сыном: «Я пока не понимаю, как я буду одна»

Участница «Дома-2» Саша Черно дала понять, что очень страдает от решений, которые принимает ее без пяти минут бывший муж Иосиф Оганесян.

Накануне он заявил Саше Черно, что устал заботиться о сыне Стефане и готов отправить мальчика на проект к маме. А через некоторое время Оганесян передумал, объявив, что сын останется жить с ним.

Саша Черно в микроблоге написала, что сожалеет о том, что у них с Иосифом продолжаются конфликты.