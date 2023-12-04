Саша Черно о разрыве с мужем и разлуке с сыном: «Я пока не понимаю, как я буду одна»

Участница «Дома-2» Саша Черно дала понять, что очень страдает от решений, которые принимает ее без пяти минут бывший муж Иосиф Оганесян.
Накануне он заявил Саше Черно, что устал заботиться о сыне Стефане и готов отправить мальчика на проект к маме. А через некоторое время Оганесян передумал, объявив, что сын останется жить с ним.
Саша Черно в микроблоге написала, что сожалеет о том, что у них с Иосифом продолжаются конфликты.
«Единственное, что я хотела, чтобы мы разошлись в хороших взаимоотношениях. Были друзьями. Без провокаций, без вкидываний неправдивой информации. Я пока не понимаю, как я буду одна», — поделилась Саша Черно.
Саша Черно добавила, что любит Иосифа, как брата и друга, и надеется, что он поймет, почему она решила расстаться с ним и вернуться на телестройку.
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