Родственники тайно похоронили экс-избранника Волочковой, умершего в СИЗО

Напомним, Сергей Кузнецов сидел в СИЗО, ожидая суда. Он подозревался в нанесении тяжелых увечий своей жене Анастасии. Та его простила, признавалась в любви и обещала ждать его столько, сколько потребуется. Кузнецов широкой общественности стал известен благодаря короткому роману с Волочковой. После его смерти в СИЗО, балерина открестилась от этих отношений, заявив, что Сергей — всего лишь человек, которого она свозила на Мальдивы.

По материалам starhit.ru

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