Родственники тайно похоронили экс-избранника Волочковой, умершего в СИЗО

Стало известно, что родные попрощались с умершим в СИЗО экс-избранником балерины Анастасии Волочковой Сергеем Кузнецовым. Похороны состоялись в минувшую субботу, 2 декабря. Прощание было тайным, близкие покойного Сергея Кузнецова старались по максимуму, чтобы не привлекать излишнего внимания к скорбному мероприятию.
Вдова Сергея Кузнецова, Анастасия Кондрачук, не раскрывает место захоронения мужа. Женщина очень тяжело переживает утрату.
«Люблю тебя и пронесу нашу любовь через года. Так как ты любил меня никто так любить не сможет», — обратилась она к покойному мужу.
Напомним, Сергей Кузнецов сидел в СИЗО, ожидая суда. Он подозревался в нанесении тяжелых увечий своей жене Анастасии. Та его простила, признавалась в любви и обещала ждать его столько, сколько потребуется. Кузнецов широкой общественности стал известен благодаря короткому роману с Волочковой. После его смерти в СИЗО, балерина открестилась от этих отношений, заявив, что Сергей — всего лишь человек, которого она свозила на Мальдивы.
По материалам starhit.ru
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