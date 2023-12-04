Кудрявцева призналась, что ее красота напрямую зависит от визажистов, стилистов и парикмахеров

Лера Кудрявцева в свои 52 года радует телезрителей красотой и стильными образами. Однако звезда ТВ не скрывает, что это не ее заслуга.

На телевидении работают хорошие бьюти-специалисты, которые и обеспечивают прекрасный ее внешний вид — об этом открыто заявила ведущая журналистам на фестивале «Песня года».