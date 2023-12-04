Кудрявцева призналась, что ее красота напрямую зависит от визажистов, стилистов и парикмахеров

Лера Кудрявцева в свои 52 года радует телезрителей красотой и стильными образами. Однако звезда ТВ не скрывает, что это не ее заслуга.
На телевидении работают хорошие бьюти-специалисты, которые и обеспечивают прекрасный ее внешний вид — об этом открыто заявила ведущая журналистам на фестивале «Песня года».
«Хороший гример, хороший визажист, стилист и парикмахер», — озвучила Кудрявцева людей, которые помогают ей с созданием ее образа.
Лера Кудрявцева при этом признается, что не любит спорт, да и в принципе не выдерживает правил здорового образа жизни и питания. А в своих соцсетях размещает собственные фото и видео только с фильтрами, поскольку не считает свой внешний вид эталонным.
Источник: NEWS.ru
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