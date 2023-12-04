Илья Соболев напророчил себе выступление в Comedy Club: «Я мыл пол дома в Красноярске и загадал желание оказаться на той сцене»

Известный комик Илья Соболев когда-то и мечтать не мог о такой жизни, которая у него есть сейчас. Сейчас он выступает в Comedy Club, является ведущим «Шоу Воли». Но раньше все было не так.

«Однажды я мыл пол дома в Красноярске и в этот момент работал телевизор. Там шел Comedy Club, выступал Тимур Родригез. В тот момент я понял, что хочу выступать на той сцене. Я прям желание загадал», — рассказал он в «Шоу Воли».