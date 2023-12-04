Ксения Бородина заполучила совместное фото с 79-летней Небахат Чехре из «Великолепного века»

К примеру, Бородина познакомилась с Керемом Бюрсином к общей зависти россиянок, которые уже успели посмотреть сериал «Постучись в мою дверь». Актер сыграл в этой ленте Серкана Болата.

Также Ксюша позировала и с иконой турецкого кино, звездой сериала «Великолепный век» 79-летней Небахат Чехре. Сложно поверить, что актриса вот-вот разменяет девятый десяток, выглядит она просто роскошно. С момента съемок «Великолепного прошло» прошло уже почти 10 лет, а Небахат Чехре совсем не изменилась — она все также молода и привлекательна.