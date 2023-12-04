Киркоров признался, что отмечает Новый год, как многие россияне: «Оливье, «Ирония судьбы», «Голубой огонек»

Филипп Киркоров может себе позволить многое на Новый год — улететь на Бали или Мальдивы, заказать самых крутых артистов, чтобы они развлекали его в праздник, купить самые дорогие угощения. Однако народный артист России этого не делает.

Как и многие россияне, он встречает этот праздник традиционно — так, как это делали еще в советские времена: в кругу семьи, под любимые телепередачи, с классическими отечественными салатами и закусками на столе.

«Оливье, «Ирония судьбы», «Голубой огонек» и близкие друзья рядом, семья», — сказал Киркоров о том, как любит встречать Новый год.

Источник: iz.ru

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