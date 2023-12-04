Ксения Бородина назвала женщин невиноватыми в мужских изменах

Ксения Бородина по какой-то причине очень неравнодушно относится к теме мужской измены. И частенько рассуждает со своими подписчиками в соцсетях об этой проблеме.
В этот раз она заговорила о том, что не стоит женщинам брать часть ответственности за измену любимого человека на себя. На самом деле, полагает ведущая, во всем виноват только мужчина.
«Измена — это ответственность изменщика. Его проблемы в голове. Это он принял такое решение. И это он почему-то не выяснил ситуацию, на худой конец не прекратил отношения, если ему чего-то там не хватало», — рассудила в своем телеграме звезда ТВ.
Увы, признала Бородина, изменить могут самым добрым, самым нежным, самым хозяйственным и самым красивым женщинам. От этого никто не застрахован.
Ксения посоветовала своим подписчицам не забывать о себе и своих интересах. И напомнила, что мужчина в отношениях должен быть партнером и близким человеком.
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