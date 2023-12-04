Ксения Бородина назвала женщин невиноватыми в мужских изменах

Ксения Бородина по какой-то причине очень неравнодушно относится к теме мужской измены. И частенько рассуждает со своими подписчиками в соцсетях об этой проблеме.

В этот раз она заговорила о том, что не стоит женщинам брать часть ответственности за измену любимого человека на себя. На самом деле, полагает ведущая, во всем виноват только мужчина.