Юлия Барановская вышла на лед на ГУМ-катке

В своем микроблоге теледива поделилась первым кадрами, дав понять, что она мастерски катается на льду. Барановская уверенно рассекала на ГУМ-катке. При этом Юлия могла спокойно кататься на льду, фанаты ей особенно не досаждали.

Возможно, многие и вовсе не узнали телеведущую Первого канала в модной белоснежной шубке и в шапке. В любом случае излишним вниманием Барановской никто на катке не досаждал. Все слишком были увлечены катанием, а также желанием сохранить равновесие и не упасть на льду ГУМ-катка.