Волочкова исполнила новую песню: «Танцуя в пачке, я больше не плачу. На таких, как ты, слезы не трачу»

Балерина Анастасия Волочкова обожает расширять творческие горизонты. И вот она уже не только звезда балета, но и певица. Анастасия Волочкова на днях презентовала публике свой новый трек «Слезы моих бывших». А затем исполнила композицию на вечеринке в одном из московских клубов.
«Мне нравится экспериментировать, раскрывая разные грани творчества», — объяснила Волочкова в микроблоге.
В своих соцсетях Анастасия Волочкова поделилась видео, которое специально для нее снял друг Прохор Шаляпин. В кадре запечатлено выступление Волочковой на публике.
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Волочкова в момент исполнения своей новой песни. Фото: скрин видео в соцсети Анастасии Волочковой
«Танцуя в пачке, я больше не плачу. На таких, как ты, слезы не трачу. Я, как лебедь белый, чувства, грация. Ты не первый, держи дистанцию. Танцуя в пачке, я больше не плачу. Мне твои слезы остаются на сдачу», — поется в новой песни Анастасии Волочковой.
Многие поклонники признались, что новый трек балерины им зашел.