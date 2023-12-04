Волочкова исполнила новую песню: «Танцуя в пачке, я больше не плачу. На таких, как ты, слезы не трачу»

Балерина Анастасия Волочкова обожает расширять творческие горизонты. И вот она уже не только звезда балета, но и певица. Анастасия Волочкова на днях презентовала публике свой новый трек «Слезы моих бывших». А затем исполнила композицию на вечеринке в одном из московских клубов.

«Мне нравится экспериментировать, раскрывая разные грани творчества», — объяснила Волочкова в микроблоге.

В своих соцсетях Анастасия Волочкова поделилась видео, которое специально для нее снял друг Прохор Шаляпин. В кадре запечатлено выступление Волочковой на публике.

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