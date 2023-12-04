Звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс: «Я связывался с Наполеоном, с Есениным, знаю, как умер поэт»

Участник популярного шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» Александр Шепс заявил, что ему хорошо удается общаться с мертвыми. Он устанавливает с ними контакт, может даже получить информацию.

«А с кем-то из известных людей ты общался?» — поинтересовался Павел Воля в одноименном шоу.

«Да, конечно. С Наполеоном, с Есениным. На могиле последнего я сколько стоял под дождем… У них все хорошо, кстати. Но я знаю, как он умер», — заявил Александр.