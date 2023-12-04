Ксения Бородина в Турции впервые увидела вживую Керема Бюрсина из сериала «Постучись в мою дверь»

Ксения Бородина приехала в Турцию на премию «Золотая бабочка». Ведущая проекта «Дом-2» — большая поклонница турецких сериалов. Так, теледива не раз приезжала в Турцию, чтобы познакомиться с Бураком Озчивитом. Однако ее первая попытка не увенчалась успехом.
Позже Ксения намекнула, что у актера очень ревнивая жена. Якобы Фахрийе Эвджен лично просматривает странички тех, кто хочет сфотографироваться с ее мужем и отметает самых привлекательных.
Спустя некоторое время, Бородина все-таки попала на съемочную площадку сериала «Основание Осман», исполнив свою заветную мечту. Она сфотографировалась с Бураком Озчивитом.
Теперь у телеведущей есть и совместное фото с еще одним любимцем публики, Керемом Бюрсином, из сериала «Постучись в мою дверь». С ним Ксюша познакомилась на престижной телевизионной турецкой премии «Золотая бабочка». Судя по улыбке Бородиной, она осталась довольна тем, что увиделась с кумиром россиянок, сыгравшим Серкана Болата.