Ксения Бородина в Турции впервые увидела вживую Керема Бюрсина из сериала «Постучись в мою дверь»

Ксения Бородина приехала в Турцию на премию «Золотая бабочка». Ведущая проекта «Дом-2» — большая поклонница турецких сериалов. Так, теледива не раз приезжала в Турцию, чтобы познакомиться с Бураком Озчивитом. Однако ее первая попытка не увенчалась успехом.

Позже Ксения намекнула, что у актера очень ревнивая жена. Якобы Фахрийе Эвджен лично просматривает странички тех, кто хочет сфотографироваться с ее мужем и отметает самых привлекательных.