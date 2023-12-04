Ксения Собчак: «Услышала тут новую версию от «друзей». Якобы, я сделала грудь и попу»

Более того, Ксения Собчак зареклась, что когда-либо будет менять свое тело с помощью хирургических вмешательств. Она — про бодипозитив, а не вот это вот все.

«Услышала тут новую версию от «друзей». Якобы я сделала грудь и попу. Что же, это мило, я вообще за любые улучшения себя, но пока не планировала, не потому что я такая идеальная, а потому что искренне люблю и свою грудь, и попу», — написала в микроблоге Ксения Собчак.

Публикацию знаменитость сопроводила снимком без фотошопа, чтобы все сомневающиеся перестали быть таковыми и поняли: у нее абсолютно все натуральное.

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