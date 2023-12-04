Орбакайте объяснила, зачем вернулась в Россию на «Песню года»: «Я хочу передать свои чувства и любовь»

Кристина Орбакайте не смогла пропустить фестиваль «Песня года», специально прилетев в Россию из Америки. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro, который присутствовал на мероприятии, передавал все самое интересное, подметив, что дочка Аллы Пугачевой не стала общаться с журналистами. Певица решила обойтись без пресс-подхода, зато она охотно позировала фотографам, улыбалась и демонстрировала свой наряд. Поп-дива спела на «Песне года» одну композицию, затем спешно вышла в зал для фотосессии.
Позже уже в своем микроблоге Кристина Орбакайте дала понять поклонникам, почему она вернулась в Россию на «Песню года». Несмотря на то что певица живет в Штатах, она активно работает на родине.
«На ежегодном музыкальном фестивале «Песня года» песней «Только вдвоем» я хочу передать каждому зрителю свои чувства и любовь», — заверила Кристина Орбакайте, прокомментировав свое выступление.