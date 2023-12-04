Орбакайте объяснила, зачем вернулась в Россию на «Песню года»: «Я хочу передать свои чувства и любовь»

Кристина Орбакайте не смогла пропустить фестиваль «Песня года», специально прилетев в Россию из Америки. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro, который присутствовал на мероприятии, передавал все самое интересное, подметив, что дочка Аллы Пугачевой не стала общаться с журналистами. Певица решила обойтись без пресс-подхода, зато она охотно позировала фотографам, улыбалась и демонстрировала свой наряд. Поп-дива спела на «Песне года» одну композицию, затем спешно вышла в зал для фотосессии.