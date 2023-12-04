Бывший муж Кати Колисниченко живет с ее копией и готовится вновь стать отцом

Бывший муж экс-участницы «Дома-2» Кати Колисниченко после развода с ней вновь счастлив в личной жизни. Рядом с Алексеем Солодовниковым сейчас эффектная брюнетка по имени Полина. Пара уже ждет пополнения.
В микроблоге новая избранница Алексея Солодовникова рассказала, как сообщила ему о беременности. На лужайке рядом с их красивым домом она вручила Алексею капусту. Тот намека не понял и принялся смачно грызть кочан.
Полине пришлось сказать ему прямо, что у них будет ребенок. Малыш пары появится на свет весной.
Новая избранница экс-мужа Кати Колисниченко Полина. Фото: скрин видео из соцсети Полины Колесник
Знакомые Полины принялись поздравлять ее с пополнением, а фанаты Колисниченко — уверять, что Полина и Катя очень похожи. То есть бывший муж Колисниченко живет теперь с ее копией.
Напомним, Катя Колисниченко рассталась с бывшим мужем летом 2021 года. Их брак продлился чуть больше года. У пары есть сын Савва.
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