Прилучный нашел повод порадовать сына и дочь от Муцениеце: «Дети впервые побывали на студии звукозаписи, счастья переизбыток»

Не успела Агата Муцениеце приехать из Латвии, как тут же отдала детей Павлу Прилучному. Актер соскучился по наследникам. Звезда сериала «Желтый глаз тигра» нашел время в своем плотном графике, чтобы провести уикенд с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Прилучный устроил им экскурсию за студию звукозаписи, чем вызвал восторг у своих детей.
«Дети впервые побывали на студии звукозаписи, счастья переизбыток! Если что, это я на заднем плане прыгаю с вертолета без страховки», — пояснил Павел, показав фото с детьми, на котором запечатлен и стоп-кадр из фильма.
Ранее Агата Муцениеце призналась, что родила детей от Павла Прилучного только потому, что их связывала сильная любовь. Иначе она бы не решилась на столь раннее материнство. Сейчас актер счастлив в браке с Зепюр Брутян, которая родила ему сына Микаэля.