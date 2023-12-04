Смешивший фамилию сын Децла: «Оглядываясь на себя с 13 до 16 лет - не узнаю, другой человек»

Сменивший фамилию 18-летний сын Децла Антоний переехал жить в своей бабушке Ирине. Молодой человек жил раньше с матерью, которая не хотела общаться с родственниками по бывшему мужу, и ему не позволяла это делать.

«Оглядываясь на себя с 13 до 16 лет - не узнаю себя, другой человек. Но мне так надоели эти конфликты, пора заканчивать», - заявил он в программе «Звезды сошлись».

Сын Децла подчеркнул, что влюбился в девушку, которая перевернула его мировоззрение. Антоний помирился с дедом - Александром Толмацким, с которым все годы не общался.

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