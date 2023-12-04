Адвокат Гобозова: «Так называемый Адам и его сообщники вымогали деньги с моего подзащитного»

Бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов уже несколько недель находится под следствием. Он подозревается в разбойном нападении и краже телефона.

По одной из версий, Гобозов провел время с девушкой, оказывающей интим-услуги, а когда отказался ей платить, та вызвала знакомого. С ним у Саши Гобозова произошел конфликт, в результате которого экс-участник проекта угодил в полицию и оказался под домашним арестом.

Между тем адвокат Саши Гобозова утверждает, что с его подзащитного вымогали деньги.