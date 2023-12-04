Адвокат Гобозова: «Так называемый Адам и его сообщники вымогали деньги с моего подзащитного»

Бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов уже несколько недель находится под следствием. Он подозревается в разбойном нападении и краже телефона.
По одной из версий, Гобозов провел время с девушкой, оказывающей интим-услуги, а когда отказался ей платить, та вызвала знакомого. С ним у Саши Гобозова произошел конфликт, в результате которого экс-участник проекта угодил в полицию и оказался под домашним арестом.
Между тем адвокат Саши Гобозова утверждает, что с его подзащитного вымогали деньги.
«Так называемый Адам и его сообщники вымогали деньги с моего подзащитного. Угрозы были самые страшные — грозились убивать всех членов его семьи. В схеме вымогательства была и нынешняя потерпевшая по уголовному делу», — рассказал адвокат Магамед Исмаилов.
Девушка, которая якобы оказывала интим-услуги Гобозову, на самом деле, была посредником вымогателей. Она приехала на встречу, чтобы взять деньги у Гобозова. Но Саша попросил о встрече с самим Адамом. Девушка начала скандалить, Саша Гобозов не сдержался, ударил ее, выхватил телефон и уехал. В итоге же сам стал подозреваемым по уголовному делу о разбое. Максимальное наказание, предусмотренное по ч.2 ст. 162 УК РФ, — десять лет лишения свободы.
По материалам starhit.ru
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