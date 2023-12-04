Братья Сафроновы показали фокус с циркулярной пилой на SHAMANе в Петербурге

SHAMAN выступил в неожиданном для него амплуа в Санкт-Петербурге – в качестве ассистента фокусников братьев Сафроновых.

Во время представления на вручении Народной Премии «Звезды Дорожного радио» в «Ледовом дворце» на SHAMANа фокусники одели наручники, уложили в деревянный ящик и распилили его циркулярной пилой пополам.

Публика ахнула, а когда ящик раскрыли – удивилась еще больше, ведь любимца российского зрителя внутри не оказалось!

Под бурные овации собравшегося народа SHAMAN неожиданно возник в зрительском зале и порадовал людей свои хитом «Я русский».

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