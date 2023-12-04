Zivert рассказала об участии в шоу «Голос» в качестве наставника: «Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу»

Певица Zivert вошла в четверку компетентных наставников на шоу «Голос» на Первом канале. Поп-дива дала свой первый комментарий по этому поводу. Артистка уточнила, что музыка для нее, это в первую очередь любовь. А этим чувством, как заверила наставница «Голоса», нужно делиться. Так и происходит энергообмен со слушателем. Делиться, по словам Zivert, безусловно, нужно лучшим. Артистка дала понять, что этому шоу и его участникам стоит ждать от нее множества экспериментов, и в первую очередь, в звучании.

«Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», - отметила Zivert.

Вместе с певицей в креслах наставников окажутся Полина Гагарина, Владимир Пресняков-младший и Антон Беляв. Вести новый сезон шоу «Голос» будет Яна Чурикова.

Как узнал сайт Teleprogramma.pro от пресс-службы Первого канала, в слепых прослушивания на «Голосе» участие примут 128 вокалистов со всех уголков страны. Всего каждый наставник наберет в свою команду не больше 12 исполнителей.