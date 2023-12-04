Отец Децла помирился с 18-летним внуком

Децл. Фото: Global Look Press

Отношения бывших родственников налаживаются.

Отец Децла Александр Толмацкий рассказал, что ему, наконец, удалось помириться со своим внуком Антонием. После долгих лет конфликта они впервые начали общаться.

«Он даже фамилию сейчас поменяет, станет Толмацким. А был Киселевым, на фамилии матери. Но это было не его решение, его просто так записали, не спросив», - рассказал Александр в программе «Звезды сошлись».

Толмацкий подчеркнул, что Антоний - копия своего отца.

«Тони пишет музыку, присылает мне. Как же голос похож на Кирилла», - признался продюсер.

 Сейчас мальчик живет у бабушки - бывшей жены Александра Толмацкого.

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