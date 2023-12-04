Филипп Киркоров заявил, что хочет поселить у себя дома Орнеллу Мути по приезде в Москву

Преображение Филиппа Киркорова заметили не только его поклонники в России. Знаменитая итальянская актриса, которая снималась в фильме с Адриано Челентано «Укрощение строптивого» Орнелла Мути тоже заметила новую внешность народного артиста РФ.

Она отметилась в комментариях под новыми фото Киркорова в соцсетях, выразив восторг в виде смайлов-горящих сердечек.

Киркоров не скрыл – ему такое внимание польстило.

«Мне очень приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!» — сказал бывший муж Аллы Пугачевой.

Филипп Киркоров заявил в шоу НТВ «Ты не поверишь!», что с удовольствием приютит Орнеллу Мути в своем доме, когда она вновь приедет в Россию. Напомним, итальянская знаменитость недавно побывала в Москве с гастролями, она выступила со спектаклем «Героическая жизнь гения» о Бетховене.

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