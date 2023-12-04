Ставшая дважды мамой Ира Пинчук не может налюбоваться новорожденным сыном

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук в эти дни наслаждается первыми, самыми трогательными моментами, общения с новорожденным сыном.
Молодая мама и ее малыш пока еще находятся в клинике. У Иры Пинчук отдельная просторная палата, больше похожая на уютную комнату, так что она все свое время посвящает младенцу.
В микроблоге Ира Пинчук поделилась трогательным кадром. На фото запечатлено, как Ира Пинчук, не отрываясь, смотрит на новорожденного кроху. Глаза молодой мамочки блестят, в них - любовь и нежность. Малыш развернут к камере спиной, видно его темные волосики на голове. Вероятно, кроха спит, а Ира в этот момент любуется им.
Ира Пинчук с новорожденным сыном. Фото: соцсети Иры Пинчук
«Счастливая мама», - написала о себе Ира Пинчук.
Напомним, малыш появился на свет первого декабря. Новорожденный мальчик стал вторым ребенком Иры Пинчук и ее мужа Арая Чобаняна. Дома маму вместе с братиком с нетерпением ждет старший сын пары Давид. Ему два года и пять месяцев.
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