Ставшая дважды мамой Ира Пинчук не может налюбоваться новорожденным сыном

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук в эти дни наслаждается первыми, самыми трогательными моментами, общения с новорожденным сыном.

Молодая мама и ее малыш пока еще находятся в клинике. У Иры Пинчук отдельная просторная палата, больше похожая на уютную комнату, так что она все свое время посвящает младенцу.

В микроблоге Ира Пинчук поделилась трогательным кадром. На фото запечатлено, как Ира Пинчук, не отрываясь, смотрит на новорожденного кроху. Глаза молодой мамочки блестят, в них - любовь и нежность. Малыш развернут к камере спиной, видно его темные волосики на голове. Вероятно, кроха спит, а Ира в этот момент любуется им.