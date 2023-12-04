Британский парламент хочет лишить Меган Маркл и принца Гарри герцогских титулов

После выхода скандальной книги Омида Скоби «Эндшпиль» британская Палата стала обсуждать возможность лишения титулов герцога и герцогини Сассекских принца Гари и Меган Маркл.
Парламентарии полагают, что супружеская пара намеренно подстрекает народ на расовую тему. В бестселлере говорится, что Карл III и Кейт Миддлтон якобы размышляли о цвете кожи еще неродившегося на тот момент сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи.
И хотя друзья герцогов Сассекских категорически говорят о том, что за книгой не стоят фигуры Меган Маркл и ее мужа, члены Палаты в это не верят. Уже в ближайшие дни планируется обсуждение лишения герцогских титулов младшего сына короля Великобритании и его супруги в Палате общин.
Источники: Mail on Sunday, Daily Mail
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