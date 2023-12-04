Британский парламент хочет лишить Меган Маркл и принца Гарри герцогских титулов

И хотя друзья герцогов Сассекских категорически говорят о том, что за книгой не стоят фигуры Меган Маркл и ее мужа, члены Палаты в это не верят. Уже в ближайшие дни планируется обсуждение лишения герцогских титулов младшего сына короля Великобритании и его супруги в Палате общин.

Источники: Mail on Sunday, Daily Mail

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