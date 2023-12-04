Марк Горонок: «Михаил Боярский мне сказал, что когда-нибудь за эту вредную привычку расплатится»

Горонок подчеркнул, что Боярский делает это каждые 10 минут. По его словам, в театре даже придуманы сцены, чтобы Михаил мог покурить.

На прошлой неделе Боярского госпитализировали в больницу с обширным инфарктом. К счастью, в данный момент его жизни ничто не угрожает.

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