Марк Горонок: «Михаил Боярский мне сказал, что когда-нибудь за эту вредную привычку расплатится»

Звезда фильма «Все будет хорошо» Марк Горонок рассказал, что часто общался с Михаилом Боярским. По его словам, актер очень часто курит. И прекрасно осознает все риски для здоровья.
«Михаил Боярский осознавал, что с ним может случиться. И это случилось. Он мне сказал, что когда-нибудь за эту вредную привычку расплатится», - рассказал Марк в программе «Звезды сошлись».
Горонок подчеркнул, что Боярский делает это каждые 10 минут. По его словам, в театре даже придуманы сцены, чтобы Михаил мог покурить.
На прошлой неделе Боярского госпитализировали в больницу с обширным инфарктом. К счастью, в данный момент его жизни ничто не угрожает.
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