Басков признался, что хорошо отметил день секса

Не так давно народный артист России Николай Басков рассказал, что однажды ему пришлось выступать на празднике, устроенном в честь дня рождения собаки. И тут певец вновь удивил.

Теперь уже рассказом о том, что хорошо отметил Международный день секса, который прошел 30 ноября. По словам Баскова, в праздник он не смог отказаться от заработка и вышел к поклонникам со своими песнями.