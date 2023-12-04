Басков признался, что хорошо отметил день секса

Не так давно народный артист России Николай Басков рассказал, что однажды ему пришлось выступать на празднике, устроенном в честь дня рождения собаки. И тут певец вновь удивил.
Теперь уже рассказом о том, что хорошо отметил Международный день секса, который прошел 30 ноября. По словам Баскова, в праздник он не смог отказаться от заработка и вышел к поклонникам со своими песнями.
Как и многие другие отечественные артисты, Николай Басков в преддверии Нового года активно работает. Артист пожаловался, что в последнее время почти не отдыхает. Большой радостью для него стало приглашение выступить в Дубае, где он смог немного отвлечься от повседневной суеты.
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