Директор «Ленкома» подтвердил увольнение вдовы Караченцова: «По собственному желанию»

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Global Look Press

Уже несколько дней Людмила Поргина считается просто пенсионеркой.

Вдова Николая Караченцова 75-летняя Людмила Поргина ушла из «Ленкома». Как сообщил директор театра Марк Варшавер, она сама написала заявление.

«Она недавно подала заявление по собственному желанию и ушла. Это случилось неделю или десять дней назад», – поведал руководитель «Ленкома».

Он подчеркнул, что в последние годы Поргина не исполняла главных ролей и в основном появлялась на сцене в массовке. 

К слову, заслуженную артистку России это сильно обижало, она не раз жаловалась журналистам, что достойна большего, считая, что все еще находится в форме. К тому же Людмилу Поргину совсем не устраивали заработки в театре, которые она называла смехотворными. 

В последнее время вдова Караченцова предпочитает подрабатывать на телевидении, появляясь в различных ток-шоу.

Источник: «Абзац»

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