Директор «Ленкома» подтвердил увольнение вдовы Караченцова: «По собственному желанию»

Вдова Николая Караченцова 75-летняя Людмила Поргина ушла из «Ленкома». Как сообщил директор театра Марк Варшавер, она сама написала заявление.
«Она недавно подала заявление по собственному желанию и ушла. Это случилось неделю или десять дней назад», – поведал руководитель «Ленкома».
Он подчеркнул, что в последние годы Поргина не исполняла главных ролей и в основном появлялась на сцене в массовке.
К слову, заслуженную артистку России это сильно обижало, она не раз жаловалась журналистам, что достойна большего, считая, что все еще находится в форме. К тому же Людмилу Поргину совсем не устраивали заработки в театре, которые она называла смехотворными.
В последнее время вдова Караченцова предпочитает подрабатывать на телевидении, появляясь в различных ток-шоу.
Источник: «Абзац»
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