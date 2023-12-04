Директор «Ленкома» подтвердил увольнение вдовы Караченцова: «По собственному желанию»

Он подчеркнул, что в последние годы Поргина не исполняла главных ролей и в основном появлялась на сцене в массовке.

К слову, заслуженную артистку России это сильно обижало, она не раз жаловалась журналистам, что достойна большего, считая, что все еще находится в форме. К тому же Людмилу Поргину совсем не устраивали заработки в театре, которые она называла смехотворными.

В последнее время вдова Караченцова предпочитает подрабатывать на телевидении, появляясь в различных ток-шоу.

Источник: «Абзац»

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