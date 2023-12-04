Режиссер Сокуров о завершении карьеры в кино: «Мне будет очень сложно дальше работать»

ТАСС кинодеятель также сообщил, что в теперешней ситуации у него нет возможности вести к тому же и преподавательскую деятельность в стране.

Как сообщает «КоммерсантЪ», Министерство культуры в октябре отказало Сокурову в прокате его киноленты «Сказка». Ведомство сослалось в своем резюме на подпункт «ж» пункта 18 правил выдачи прокатного удостоверения фильмам: «В иных определенных федеральными законами случаях».

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