Режиссер Сокуров о завершении карьеры в кино: «Мне будет очень сложно дальше работать»

Кинорежиссер Александр Сокуров отреагировал на новости в средствах массовой информации о том, что он завершил свою карьеру в кино. Народный артист сказал, что это, прежде всего, касается России.
«Для меня такие условия, что мне будет очень сложно дальше жить, работать и так далее», — заявил Сокуров РИА Новости.
ТАСС кинодеятель также сообщил, что в теперешней ситуации у него нет возможности вести к тому же и преподавательскую деятельность в стране.
Как сообщает «КоммерсантЪ», Министерство культуры в октябре отказало Сокурову в прокате его киноленты «Сказка». Ведомство сослалось в своем резюме на подпункт «ж» пункта 18 правил выдачи прокатного удостоверения фильмам: «В иных определенных федеральными законами случаях».
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