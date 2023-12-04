Режиссер Сокуров о завершении карьеры в кино: «Мне будет очень сложно дальше работать»

 Александр Сокуров. Фото: Global Look Press

Кинодеятель сказал, что у него также нет возможности преподавать.

Кинорежиссер Александр Сокуров отреагировал на новости в средствах массовой информации о том, что он завершил свою карьеру в кино. Народный артист сказал, что это, прежде всего, касается России.

«Для меня такие условия, что мне будет очень сложно дальше жить, работать и так далее», — заявил Сокуров РИА Новости.

ТАСС кинодеятель также сообщил, что в теперешней ситуации у него нет возможности вести к тому же и преподавательскую деятельность в стране. 

Как сообщает «КоммерсантЪ», Министерство культуры в октябре отказало Сокурову в прокате его киноленты «Сказка». Ведомство сослалось в своем резюме на подпункт «ж» пункта 18 правил выдачи прокатного удостоверения фильмам: «В иных определенных федеральными законами случаях».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Читайте также