Комедия «Теща» с Гузеевой и Харламовым возглавила кинопрокат в России и СНГ на выходных

Отечественный комедийный фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым стал популярным еще до выхода в широкий прокат.

Внимание российского зрителя оказалось приковано к ленте только из-за того, что старые враги – комик канала ТНТ и ведущая Первого канала – вдруг не только помирились, но и стали работать вместе. Ну а потом народ пошел в кинозалы.