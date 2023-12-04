Комедия «Теща» с Гузеевой и Харламовым возглавила кинопрокат в России и СНГ на выходных

Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Вторым отечественным фильмом по количеству сборов стала киносказка «По щучьему велению».

Отечественный комедийный фильм «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым стал популярным еще до выхода в широкий прокат. 

Внимание российского зрителя оказалось приковано к ленте только из-за того, что старые враги – комик канала ТНТ и ведущая Первого канала – вдруг не только помирились, но и стали работать вместе. Ну а потом народ пошел в кинозалы.

Только за выходные дни картина собрала в кинотеатрах 213 миллионов рублей в России и странах СНГ. На втором месте оказалась киносказка «По щучьему велению», которая заработала за уикенд 75,7 миллиона рублей. Емелю в фильме сыграл актер Никита Кологривов.

Источник: kinobusiness.com.

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