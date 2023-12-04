Алена Жигалова считает, что над Кристиной Орбакайте сгущаются тучи

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Общественник лично попросил певицу обозначить свою позицию, назвав нынешнее отношение к происходящему с 2022 года тихушным. Алена Жигалова считает, что у дочки Аллы Пугачевой наступает непростое время.

«Над Кристиной Орбакайте сгущаются тучи в виде Виталия Бородина», — написала в Telegram журналистка.

Орбакайте в этом году практически не выступала в России, осев в Нью-Йорке, где она проживает постоянно уже много лет. Но накануне внезапно появилась на «Песне года» как ни в чем не бывало. Это и вызвало недоумение Бородина, а также тех неравнодушных людей, которым небезразлично, кто сегодня выходит на российскую сцену. Сама Орбакайте, в отличие от своей оскандалившейся мамы, отмалчивается.