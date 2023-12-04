Ольгу Бузову не пускают на порог родной школы в Петербурге

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Ее заслуги к тому же не признают в родной школе, где училась поющая телеведущая. Об этом сообщает KP.RU.

«Почему до сих пор не пускают меня в школу, которую я окончила с отличием? Почему декан Санкт-Петербургского государственного университета восхищается мной и благодарен за то, что я окончила геофак, а директор школы не пускает меня на порог?» — говорит Бузова.

Певица подчеркивает, что теряться в догадках, почему кто-то ее недолюбливает, для нее мучительно, поэтому она избегает этого. А просто наслаждается тем добром, которое ей дарят благожелательные люди.