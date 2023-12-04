Константин Маласаев на шоу «Новые звезды в Африке» провалил испытание и оставил всех без еды

Шоумен Константин Маласаев на шоу «Звезды в Африке» не справился с индивидуальным заданием, и от его провала пострадали все участники в лагере. В результате артисты лишились не только поданного на стол десерта, но и сытного ужина. И спать легли с пустыми желудками.
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Дело было так. Маласаеву выпало испытание, в котором он должен был отговорить звезд есть торт, который им подадут якобы просто так, мол, за хорошую игру. Если ему удастся это сделать, то организаторы оставят им этот десерт и в придачу каждому еще подадут сытный ужин. В противном случае звезды не увидят ни то, ни другое.
Когда принесли торт, все так обрадовались, что кинулись делить его и предвкушать, как будут лакомиться. Маласаев, сидя за столом, предположил, что это может быть подвох, и лучше не стоит есть этот торт.
«Ребят, подумайте», — попросил их шоумен.
Но в его словах не хватало убедительности и напора, поэтому к нему никто не прислушался. Куски торта уже частично оказались во рту некоторых звезд, когда пришел рейнджер и отобрал лакомство. Несолоно хлебавши, люди обвинили Маласаева в том, что он провалил испытание и вся вина полностью на нем.