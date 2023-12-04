Базанов на шоу в Африке точит зуб на Искандарову: «Меня раздражают такие»

На шоу «Звезды в Африке» кипят нешуточные страсти, ведь финал все ближе. И многие участники просто забывают в пылу эмоций, что это просто игра. Они всерьез высказываются в адрес своих конкурентов, причем не самым лицеприятным образом.

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Как кость в горле для многих Евгения Искандарова. Юмористка является одним из лидеров шоу, уже не раз доказала, что очень сильна в испытаниях, как и в стратегиях по выходу в финал. И с этим люди вокруг просто не могут смириться.