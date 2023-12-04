Базанов на шоу в Африке точит зуб на Искандарову: «Меня раздражают такие»

На шоу «Звезды в Африке» кипят нешуточные страсти, ведь финал все ближе. И многие участники просто забывают в пылу эмоций, что это просто игра. Они всерьез высказываются в адрес своих конкурентов, причем не самым лицеприятным образом.
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Как кость в горле для многих Евгения Искандарова. Юмористка является одним из лидеров шоу, уже не раз доказала, что очень сильна в испытаниях, как и в стратегиях по выходу в финал. И с этим люди вокруг просто не могут смириться.
В новом выпуске программы Алексей Базанов, ставший соперником для Искандаровой, проявил себя агрессивно по отношению к ней сначала на соревновании за иммунитет, а затем заявил своему напарнику Константину Маласаеву, что готов пойти с ней на следующей неделе на испытание на вылет, поскольку недолюбливает.
«Меня раздражают такие. Я таких вообще не подпускаю к себе на расстоянии пушечного выстрела», — заявил прямо перед камерами актер.
В то же время в лагере искрит между еще одной парой участниц — актрисой Яной Енжаевой и блогером Кариной Нигай. Они интуитивно не доверяют друг другу, а дальше больше — в открытую начали конфликтовать.