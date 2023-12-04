Ксения Собчак заметно поправилась: «Принимайте меня пухляшкой»

Блогер и ведущая Ксения Собчак заявила во всеуслышание, что поправилась. Звезда эпатировала публику в Сети своим новым нарядом, и дала понять, что у нее красота фигуры природная, а не приобретенная в операционных пластических хирургов. Развенчивая постоянные слухи о себе, Собчак подчеркнула, что не против улучшений в принципе, однако она любит себя и такой.
«Даже если сейчас и поправилась. Принимайте меня даже пухляшкой. Ивлеева худеет, Собчак толстеет — я просто балансирую эту Вселенную», — отрезала Ксения.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В ответ на это признание в комментариях отметилась упомянутая Настя Ивлеева. Она оставила кучу смеющихся эмодзи. К слову, сейчас девушка столкнулась с жутким хейтом за свою чрезмерную худобу. Она сбросила полтора десятка килограммов, но такое многим поклонникам показалось перебором. И за это ее сильно осуждают.