Агата Муцениеце призналась, что боится давать интервью: «Люди подумают, что я не очень человек»

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Муцениеце также призналась, что часто опасается давать интервью, и объяснила почему. Дело в ней самой, и она винит в этом свою искренность.

«Я всегда немного боюсь какого-то интервью, потому что мне всегда кажется, что я чересчур откровенна, рассказываю все как есть и иногда думаю: блин, вот люди подумают, что я не очень человек. А в итоге это получается наоборот, в итоге вы цените мою искренность и непосредственность и то, что я не строю из себя никого», — поделилась звезда.

К слову, в новом интервью Муцениеце рассказала о той безумной любви, которая была в ее жизни ранее — в браке с Павлом Прилучным. Она родила от него двоих детей и безмерно благодарна за годы брака.