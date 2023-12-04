Звезда сериала «Сладкая жизнь» Анастасия Меськова сообщила о смерти отца

Актриса и танцовщица Анастасия Меськова вышла на связь с поклонниками в Сети вся в слезах. Звезда сериала «Сладкая жизнь» с прискорбием сообщила, что в ее семье произошла большая трагедия.
«Я думала, будет легче, поскольку в какой-то степени ожидаемо, но ни фига не легче. Мой папа ушел», — прерываясь на рыдания, поделилась звезда.
Меськова дала понять, что к уходу родителя, доктора философских наук, профессора, преподавателя МПГУ, они с семьей были готовы. По всей видимости, речь ведется о продолжительной болезни. По крайней мере, причину смерти родителя актриса называть не стала и обошлась без подробностей. Ранее об отце Меськова также не распространялась. Известно также, что мама Анастасии тоже преподаватель этого вуза.
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