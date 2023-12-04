Александр Шепс – Павлу Воле: «Сколько ты готов мне заплатить, чтобы я не спалил тебя Ляйсан?»

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После чего Александр Шепс дал понять, что знает кое-что про секреты Павла Воли. Более того, это настоящая тайна даже для жены комика Ляйсан Утяшевой. И намекнул на скрытность шоумена.

«Сколько ты готов теперь мне заплатить, чтобы я не «спалил» тебя Ляйсан?» — задал вопрос Шепс Воле.

Сам Воля поспешил перевести все в шутку и напомнил, как Шепс ему ранее посоветовал яйцо в качестве оберега.

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года. За это время они дважды стали родителями — воспитывают сына Роберта и дочку Софию.