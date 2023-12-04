Стас Пьеха пообещал всех вылечить, когда окончит психологический институт

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Внук Эдиты Пьехи продолжает выступать с концертами, а также регулярно выходит на связь с подписчиками в Сети. Недавно в шоу «Звезды сошлись» его бывшая жена Наталья Горчакова лестно высказалась об артистке как об отце своего сына. Стас, по словам девушки, всегда находит время, чтобы общаться с сыном Петей. Притом что живет он с мамой в Петербурге, а певец — в Москве.