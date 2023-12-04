Гарик Харламов – про будущую жену: «Я за натуральность»

Звезда ТНТ Гарик Харламов дважды был женат и теперь пытается понять, какая она, жена его мечты. Шоумен в одном уверен наверняка — это будет женщина с натуральной, а не искусственной красотой. Поскольку выступает за естественность.

«Я за натуральность. Любой, по-моему, может отличить: надутые губы или нет. Но вообще даже если губы ненатуральные, тут надо смотреть индивидуально: может, человек хороший? Не всегда же любят за внешность», — высказался сайту MK.RU комик.