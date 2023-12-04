Анна Нетребко на улицах Вены внезапно вспомнила, кто она и откуда: «Русскую бабу снегом не напугаешь»

Оперная певица Анна Нетребко давно живет в Вене, с 2006 года у нее австрийское гражданство. При этом, она регулярно выступала на российской сцене за баснословные гонорары. Но в 2022 году открестилась от родины и даже заявила, что с Кубанью, откуда родом, у нее связаны не самые лучшие годы жизни.

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Однако отвернувшаяся от России Нетребко вдруг внезапно вспомнила, кто она на самом деле и откуда. На прогулке по улицам Вены звезда позировала для соцсетей в снегопад. Падающие хлопья снега так подняли ей настроение, что она разошлась не на шутку.