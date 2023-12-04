Сергей Лазарев заявил, что Лера Кудрявцева поет как Ольга Бузова

Ведущими «Песни года» в этот раз снова стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. В прошлом их связывала не только дружба, артисты несколько лет встречались, и телеведущая признавалась, что была влюблена по уши в певца.

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Видимо, такой бэкграунд позволяет Лазареву периодически жестко подшучивать над бывшей, считая, что по старой дружбе она не обидится. Кудрявцева спела песню «Дамы за 30» дуэтом с подругой Катей Гордон, после чего певец посчитал нужным заявить своей соведущей, что она поет как Ольга Бузова.