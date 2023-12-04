У Орбакайте после «Песни года» политик Бородин спросил, чью сторону она занимает: «Позиция вашей мамы ясна, а Ваша – такая тихушная»

Старшая дочь Аллы Пугачевой, певица и актриса Кристина Орбакайте, неожиданно появилась на премии «Песня года». Специально для этого она прилетела из Нью-Йорка, где живет последние годы с семьей.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В этом году артистка затаилась и редко появлялась на родине, поэтому политик Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, который пристально следит за знаменитостями, решил прояснить у Орбакайте ее позицию лично. Он в запрещенной социальной сети написал ей сообщение.
«Чтобы люди понимали Вас в трудную минуту для страны. Вы с кем? Или Вы Россию используете только для зарабатывания денег? Я призываю это сделать, так как позиция вашей мамы и ее мужа Галкина* — она ясна, а вот Ваша — пока такая тихушная», — написал Бородин.
Ответа от Орбакайте пока не последовало, Бородин не оставляет надежды, что звезда снизойдет до разъяснения своей позиции. Впереди — хлебное для любой звезды время, новогодние праздники, поэтому не исключено, что дочка Пугачевой прилетела в Россию надолго.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.