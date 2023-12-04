Максим Галкин* готов выступать на корпоративах на 100 тысяч долларов

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Раньше Галкин* за такие деньги из своего замка в Грязи не вышел бы, подчеркивают в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. Теперь же и такому заработку рад. А еще берется за любую рекламы, например, доставку цветов.

А прежде Галкин* был едва ли не самым высокооплачиваемым шоуменом и телеведущим. Но такой же сладкой, как в России, жизни мужу Пугачевой хочется везде. Кстати, по слухам, и Примадонна не против заработать копеечку в семейный бюджет. Якобы она готова выйти на сцену ради гонорара в пять раз больше, чем у мужа, — 500 тысяч долларов.

Напомним, Галкин* и Пугачева уехали из России весной 2022 года. Сначала они поселились в Израиле, но когда там стало опасно, покинули и новую родину. Теперь они поживают на Кипре.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.