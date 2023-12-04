Ольга Бузова решила не просить гонорар за свадьбу с Филиппом Киркоровым

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Ранее поползли слухи о воссоединении Бузовой с ее экс-бойфрендом, блогером Давой. Он снимался в новом шоу, которое ведет поющая телеведущая, и ради этого ездил к ней в Китай. А также пообещал прийти на ее сольный концерт в Москве и сдержал слово. Также он подписался в соцсетях на Бузову, чем вызвал подозрения поклонников. Однако дальнейших шагов к воссоединению они не сделали.