Сергей Лазарев на шоу «Аватар» после разоблачения Артемона: «Я знаю тебя двадцать лет!»

Подошел к свой логической развязке очередной выпуск второго сезона шоу НТВ «Аватар». В его финале жюри раскрыли, кто управлял аватаром Артемона.

Номинантами на раскрытие стали Василиса Прекрасная, Соловей-разбойник и Артемон. Первой члены жюри решили разоблачить Василису Прекрасную, единогласно заявив, что ею управляет певица Алиса Мон. Но после того, как та не появилась на сцене. стало понятно, что жюри промахнулись.

Следующим решили раскрыть Артемона. Жюри вновь единогласно заявили, что это певец Митя Фомин. И на этот раз попали в точку!