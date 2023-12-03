Жюри шоу «Аватар» не смогло разгадать, кто управляет Василисой Прекрасной

В это воскресенье в эфир НТВ вышла очередная программа второго сезона шоу «Аватар». На этот раз в финале программы случился казус, который с жюри проекта бывает нечасто.
Номинантами на раскрытие стали Василиса Прекрасная, Артемон и Соловей-Разбойник. Первой было решено разоблачить аватар Василисы Прекрасной.
Члены жюри выдвинули свои версии, кто может управлять этим аватаром. Все пятеро оказались единодушны: Василиса Прекрасная - это певица Алиса Мон. Настал самый волнительный момент, когда на сцене должен был появиться артист, управляющий аватаром Василисы Прекрасной. По условиям шоу, если жюри правильно разгадали личность аватара, он выходит на сцену, ну, а если нет, то и нет.
Алиса Мон на сцене не появилась. Жюри ошиблись! Они не смогли разгадать тайну личность аватара Василисы Прекрасной.
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