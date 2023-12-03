Жюри шоу «Аватар» не смогло разгадать, кто управляет Василисой Прекрасной

В это воскресенье в эфир НТВ вышла очередная программа второго сезона шоу «Аватар». На этот раз в финале программы случился казус, который с жюри проекта бывает нечасто.

Номинантами на раскрытие стали Василиса Прекрасная, Артемон и Соловей-Разбойник. Первой было решено разоблачить аватар Василисы Прекрасной.