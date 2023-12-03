Шоу «Новые звезды в Африке» покинула еще одна участница

В эфире ТНТ в это воскресенье, 3 декабря, показали очередной выпуск шоу «Новые звезды в Африке». Страсти накалены до предела. Финал проекта уже совсем близок, и борьба за главный приз - пять миллионов рублей - становится все более ожесточенной. В шоу все больше интриг и хитросплетений. Узел завязывается очень туго.
В такой момент выбывать из процесс борьбы за главный приз невероятно обидно. На этот раз по три голоса против получили певица Карина Кокс и актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» Мария Скорницкая. Они и отправились на испытание на выбывание.
Мария Скорницкая на шоу «Новые звезды в Африке». Фото: кадр программы
Участницам предстояло проложить себе дорогу через препятствия, используя строительные инструменты. Карина Кокс ловко справилась с заданием. Умело орудуя кувалдой, гаечным ключом и мачете, певица сохранила за собой право на получение главного приза. А вот Марии Скорницкой пришлось покинуть проект.
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