Шоу «Новые звезды в Африке» покинула еще одна участница

В эфире ТНТ в это воскресенье, 3 декабря, показали очередной выпуск шоу «Новые звезды в Африке». Страсти накалены до предела. Финал проекта уже совсем близок, и борьба за главный приз - пять миллионов рублей - становится все более ожесточенной. В шоу все больше интриг и хитросплетений. Узел завязывается очень туго.

В такой момент выбывать из процесс борьбы за главный приз невероятно обидно. На этот раз по три голоса против получили певица Карина Кокс и актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» Мария Скорницкая. Они и отправились на испытание на выбывание.