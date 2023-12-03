Мия Бойка высказалась о возможном дуэте с SHAMANом: «Все должно быть органично, от души, от сердца»

В Москве в это воскресенье, 3 декабря, состоялся фестиваль молодых авторов и исполнителей «Новая песня года». На нем отметилась популярная в молодежной среде певица Мия Бойка.

Она рассказала, что считает событие года для себя букет, подаренным ей известным автором и исполнителем Ярославом Дроновым, работающим под псевдонимом SHAMAN.

Мия Бойка не исключила возможность записи дуэта с SHAMANом при условии подходящей для этого композиции.