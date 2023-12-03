Мия Бойка высказалась о возможном дуэте с SHAMANом: «Все должно быть органично, от души, от сердца»

В Москве в это воскресенье, 3 декабря, состоялся фестиваль молодых авторов и исполнителей «Новая песня года». На нем отметилась популярная в молодежной среде певица Мия Бойка.
Она рассказала, что считает событие года для себя букет, подаренным ей известным автором и исполнителем Ярославом Дроновым, работающим под псевдонимом SHAMAN.
Мия Бойка не исключила возможность записи дуэта с SHAMANом при условии подходящей для этого композиции.
Мия Бойка. Фото: соцсети Мии Бойка
«Песни не должны быть ради песен. Если песня будет классная, то можно сделать что-то совместное. А если просто ради того, чтобы вместе выступить, то это не очень хорошо, потому что песня может не зайти, может людям не понравится. Я считаю, все должно быть органично, от души, от сердца. Если песня будет крутая, мы оба поймем, что слышим друг друга, то, конечно, да. Может быть дуэт», - отметила Мия Бойка в беседе с Teleprogramma.pro.
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